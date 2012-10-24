〔台湾货币市场〕10月24日及本提存期资金预期变化一览表

马来西亚期市：棕榈油期货追随豆油升势收高，盘中曾触及约四个月低点
吉隆坡的交易员表示，棕榈油追随了CBOT豆油的上升走势。另有一位交易员表示，由于缺乏看涨信号，未来几天棕榈油或维持区间震荡的走势。
路透台北10月24日电---台湾货币市场周三及本提存期资金预期变化因素摘要如下:
宽松因素:
--央行存单到期2,778.5亿台币.
紧缩因素:
--央行料发行存单.
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(本提存期)
宽松因素:
--央行存单到期1兆(万亿)3,770.3亿台币:
10/25 372.00亿
10/26 3,142.00亿
10/27 442.00亿
10/28 2,633.50亿
10/29 138.00亿
10/30 59.00亿
10/31 4,123.00亿
11/01 360.50亿
11/02 2,500.30亿
--国库券到期250亿台币:
10/31 财101-2 250亿
--月底军公教薪饷拨款.
紧缩因素:
--10/30: 财101-7期182天期国库券发行,金额为300亿台币,10月29日标售.
--11/01: 101/7R期20年期增额公债发行,金额为300亿台币,10月29日标售.
--菸酒税及货物税等例行性税款缴库. (完)
--记者 高洁如; 审校 张喜良
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