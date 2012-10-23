版本:
中国
亚洲 | 2012年 10月 23日 星期二 13:51 BJT

〔台湾股市〕收盘下跌0.5%连续第三个交易日收低,宏基挫跌

路透台北10月23日电---台湾股市周二收低0.5%,连续第三日下跌,宏基(2353.TW)挫低拖累大盘,此前该公司公布的季度获利远低于预期.

加权股价指数.TWII跌35.56点,至7,337.48点,自周五以来跌幅已达2%.

宏基下跌3.5%,电子类指数.TELI跌0.4%,金融保险类股.TFNI下跌0.6%.

台湾证券交易所周一资料显示,外资及陆资在台股卖超,本月累计卖超214亿台币.

根据初步数据,大盘成交值.TV.TW.TTOV.TW为458.74亿台币,上日为501.97亿.(完)

--编译 李婷仪;审校 隋芬

日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN]

澳洲股市[.AXCN] 台湾股市[.TWCN] 韩国股市[.KSCN]

东南亚股市[.SOCN]

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐