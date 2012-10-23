版本:
中国
亚洲 | 2012年 10月 23日 星期二 13:54 BJT

〔澳洲股市〕收盘微涨,澳洲及中国周三重要数据公布前气氛谨慎

路透墨尔本10月23日电---澳洲股市周二仅上涨2点,收盘脱离盘中高点.在周三澳洲关键通胀数据以及中国经济数据公布之前,投资气氛审慎.

澳洲通胀数据结果可能提高降息的机会.另外,汇丰中国制造业数据也备受关注.

最新数据显示,指标S&P/ASX 200指数收高2.1点,或0.05%,至4,543.1点.(完)

--编译 李婷仪;审校 艾茂林

日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN]

澳洲股市[.AXCN] 台湾股市[.TWCN] 韩国股市[.KSCN]

东南亚股市[.SOCN]

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐