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市场报道 | 2012年 10月 23日 星期二 14:17 BJT

〔投行观点〕Baird将卡特彼勒目标价从115美元调降至110美元,评级为"表现优于大盘"

以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.

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