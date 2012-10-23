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亚洲 | 2012年 10月 23日 星期二 14:21 BJT

《汇市简讯》欧洲开盘:关注央行动态,无视于政治口水

0556 GMT

* 美元/日圆、欧元/日圆、欧元/美元、澳元/美元均持平,亚洲股市涨跌互见

* 美元/日圆多头在80.00上方了结获利,买单从79.75开始,停止单在80.10上方

* 日圆仍然承压,受到媒体称日本央行将在10月30日会议放松政策的影响

* 奥巴马在最后一场总统大选辩论表现稍微领先,罗姆尼重申施压人民币升值,但市场波澜未兴

* 加拿大央行收后将公布利率决定,料将转向温和.

* 浏览欧洲开盘,请点击(link.reuters.com/gyj53t) (完)

--编译 李婷仪;审校 王冠中

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