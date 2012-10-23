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亚洲 | 2012年 10月 23日 星期二 14:16 BJT

〔日本股市〕日经指数创下2011年7月以来最长连涨走势,出口股扬升

路透10月23日电---日本股市日经指数周二小升,为连续第七个交易日上扬,创下2011年7月以来最长连涨走势,日圆进一步走贬持续推升出口类股.

日经指数.N225收高3.5点至9,014.25点.东证股价指数.TOPX跌0.6%至749.37点,投资人在大涨后开始获利了结.(完)

--编译 王冠中;审校 于春红

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