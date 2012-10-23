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亚洲 | 2012年 10月 23日 星期二 14:24 BJT

〔韩国股市〕连续第三日收低,投资人等待浦项钢铁财报结果

路透首尔10月23日电---韩国股市周二续跌,投资人等待浦项钢铁(005490.KS)公布第三季财报.

浦项钢铁股价扳回先前的部分跌幅,最终收低2.1%.此前评级机构标普以需求疲弱为由,调降该公司评级.

韩国综合股价指数.KS11收跌0.76%,报1,926.81点,连续第三日下跌.(完)

--编译 李婷仪;审校 于春红

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