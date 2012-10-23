〔台湾债市〕101/9殖利率连三日微收低,101/7R标售前市场料横盘整理

路透台北10月23日电---台湾10年券101/9殖利率周二连续第三个交易日微幅收低.交易员认为,由于20年期公债101/7R标售在即,令台债气氛渐趋观望,预计在下周一标售前,台债横向盘整可能性居高.

他们表示,目前台债回归狭幅盘整格局,短线待101/7R标债利率结果出炉,及美国总统大选等干扰因子去除后,台债的新方向才会比较明朗,料明天101/9殖利率区间将在1.13%-1.15%.

20年期公债101/7R将于10月29日公开标售,该券公开发行前交易(when-issue)今日首次出现成交,殖利率则收在1.58%.

"没有什么参考性,还是要看各家对利率的看法."一大型金融机构主管说.他并认同部份寿险同业1.60%才要拿的说法.

一大型寿险交易员坦言,上次20年券得标利率仅1.597%,创历史低位,寿险公司一般而言不希望101/7R跌破这个利率,所以普遍希望得标利率贴近该利率水准,但又不排除银行资金宽裕积极抢标.

"虽说20年券是我们的券,但现在利率不是我们的利率."一大型寿险交易员说.

数家大型寿险交易员表态称,年尾不像年初,没有非拿不可的心态,毕竟殖利率已经下滑到历史低位的水准,且台湾景气已有翻扬的迹象,台债利率水准可望改善.

尽管台湾政府频频释出利多激励股市,台湾加权股价指数.TWII周二仍未能追随美股反弹,终场收跌0.48%至7,337.48点,连续第三个交易日收黑.[ID:nST0566705]

收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值

年期 期别 (基点) (亿台币)

10 101/9 A01109=TWO -0.35 1.1400 1.1399-1.1465 269.50

5 101/6 A01106=TWO -0.60 0.8780 0.8777-0.8840 36.00

此外,债市投资人也关注周二和周三举行的美联储决策会议.投资人认为美联储可能会暂时按兵不动,选择审视其在上月推出的第三轮量化宽松政策的效果.市场预期,美联储将在11月6日美国总统大选前的最后一次决策会议上保持低调.[ID:nSB8573025]

证券交易员表示,预期美联储将不会在美国大选前有太大的动作,预计短线美债进入区间盘整.

美国公债价格周一下滑,抹去上周五部份升幅,因在美国财政部本周标售总计990亿美元公债前,投资人压低公债价格.指标10年期公债收益率从周五尾盘的1.77%升至1.806%,但略低于200日移动均线.[US/NCN]

年期 期别 收盘价

30 101/8 A01108=TWO 没有成交

20 101/7 A01107=TWO 1.1555

10 101/9 A01109=TWO 1.1400

5 101/6 A01106=TWO 0.8780

2 101/3 A01103=TWO 没有成交 (完)