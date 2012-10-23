〔台湾债市〕101/9殖利率连三日微收低,101/7R标售前市场料横盘整理

《路透简报》--中国重要财经新闻一周回顾
中国决策层力推去杠杆化解国内经济结构性失衡问题，叠加美联储加息引致人民币贬值和资本外流压力的影响，令中国央行货币政策如何实现“稳健中性”面临考验，预计在较长一段时期内，央行只能通过让渡部分货币政策的独立性来减轻汇率的压力。
路透台北10月23日电---台湾10年券101/9殖利率周二连续第三个交易日微幅收低.交易员认为,由于20年期公债101/7R标售在即,令台债气氛渐趋观望,预计在下周一标售前,台债横向盘整可能性居高.
他们表示,目前台债回归狭幅盘整格局,短线待101/7R标债利率结果出炉,及美国总统大选等干扰因子去除后,台债的新方向才会比较明朗,料明天101/9殖利率区间将在1.13%-1.15%.
20年期公债101/7R将于10月29日公开标售,该券公开发行前交易(when-issue)今日首次出现成交,殖利率则收在1.58%.
"没有什么参考性,还是要看各家对利率的看法."一大型金融机构主管说.他并认同部份寿险同业1.60%才要拿的说法.
一大型寿险交易员坦言,上次20年券得标利率仅1.597%,创历史低位,寿险公司一般而言不希望101/7R跌破这个利率,所以普遍希望得标利率贴近该利率水准,但又不排除银行资金宽裕积极抢标.
"虽说20年券是我们的券,但现在利率不是我们的利率."一大型寿险交易员说.
数家大型寿险交易员表态称,年尾不像年初,没有非拿不可的心态,毕竟殖利率已经下滑到历史低位的水准,且台湾景气已有翻扬的迹象,台债利率水准可望改善.
尽管台湾政府频频释出利多激励股市,台湾加权股价指数.TWII周二仍未能追随美股反弹,终场收跌0.48%至7,337.48点,连续第三个交易日收黑.[ID:nST0566705]
收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值
年期 期别 (基点) (亿台币)
10 101/9 A01109=TWO -0.35 1.1400 1.1399-1.1465 269.50
5 101/6 A01106=TWO -0.60 0.8780 0.8777-0.8840 36.00
此外,债市投资人也关注周二和周三举行的美联储决策会议.投资人认为美联储可能会暂时按兵不动,选择审视其在上月推出的第三轮量化宽松政策的效果.市场预期,美联储将在11月6日美国总统大选前的最后一次决策会议上保持低调.[ID:nSB8573025]
证券交易员表示,预期美联储将不会在美国大选前有太大的动作,预计短线美债进入区间盘整.
美国公债价格周一下滑,抹去上周五部份升幅,因在美国财政部本周标售总计990亿美元公债前,投资人压低公债价格.指标10年期公债收益率从周五尾盘的1.77%升至1.806%,但略低于200日移动均线.[US/NCN]
年期 期别 收盘价
30 101/8 A01108=TWO 没有成交
20 101/7 A01107=TWO 1.1555
10 101/9 A01109=TWO 1.1400
5 101/6 A01106=TWO 0.8780
2 101/3 A01103=TWO 没有成交 (完)
--记者 詹静宜; 审校 张喜良
中国决策层力推去杠杆化解国内经济结构性失衡问题，叠加美联储加息引致人民币贬值和资本外流压力的影响，令中国央行货币政策如何实现“稳健中性”面临考验，预计在较长一段时期内，央行只能通过让渡部分货币政策的独立性来减轻汇率的压力。
(重发以补充遗漏段落内容) 路透新加坡2月17日 - 韩元周五下跌，之前三星集团领导人李在镕因牵涉进总统朴槿惠 的贪腐丑闻而被逮捕；坡元难以获得上涨动能，尽管新加坡经济第四季增长数据被上修。 中国人民币兑美元即期 下跌0.2%，受企业买入美元拖累，这些企业在本周稍 早还大举卖出美元。 新兴亚币整体走势温和，韩元兑美元 跌0.3%至1,144.85韩元，略低于周四所 及三个月高点1,133.0。 印尼卢比 和马币(林吉特) 兑美元均下跌0.1%，台币兑美元 小幅上 涨0.1%。 三星集团领导人李在镕周五稍早被检方逮捕之后，韩元兑美元回跌。 “对韩元而言，目前重要的是市场参与人士是否把李在镕被逮捕视为其它财团的危机开 端，或者仅将其视为政治丑闻的一部分，”韩亚期货分析师Kim Doo-un说。 坡元兑美元 守稳在1.4172，此前一度跌至盘中低点1.4183，因新加坡公布的第 四季国
路透东京2月17日 - 日本股市日经指数周五收低，市场对日圆上涨保持谨慎，金融类股受美国公债收益率下滑拖累走低，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)一名高级官员发表的讲话被外界认为相对温和。