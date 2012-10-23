〔台湾货币市场〕短率平稳,央行例行冲销料稍多无碍宽松环境

* 央行例行冲销料稍多但资金情势仍平稳

* 短票区间未变

记者 高洁如

路透台北10月23日电---台湾银行间短率周二大致平稳,虽然央行因存单到期偏少而冲销较多,但对充裕的资金环境尚起不了紧缩的效果,短率大致平稳.

交易员表示,虽然今日存单到期仅一百余亿,但多钱的银行仍然不少,而央行虽在例行的三种天期存单方面虽收回较多资金,但所增有限.此外,央行在隔夜拆款代收资金的冲销也不是太积极,让市场的资金仍然充裕.

"多钱的银行还在排队等着被收on(隔夜拆款),"一家本地银行交易员表示.

本地时间14:48银行间隔夜拆款加权平均利率PIBCTPITWDOND=报0.39%,上日收在0.388%;今日区间在0.388-0.50%,上日在0.295-0.53%

一周(2-7天)拆款今日区间落在0.39-0.55%,上日在0.388-0.55%.

**短票持稳**

短票方面,交易商表示,市场资金情势平稳,短票的成交区间大致不变.

不过也有交易商也表示,随着时序逐渐进入下半周,发票量逐渐升高,若资金情势仍续维持在目前水位,预期短票利率应能持平在本周的水位0.79-0.80%.

本周四是25日的例行性企业资金需求高峰.但也有交易员认为,在目前资金宽裕的情况下,预料紧缩的效果可能不致太大.

一个月短票主要成交利率主要落在0.79-0.80%,同上日.短天期短票成交量较少.

台湾央行周二存单到期金额162.5亿台币,发行金额待央行稍晚公布.[TW/MMTCN]

本周央行存单到期总额9,550.65亿台币,本周余日存单到期情况为:周三2,778.5亿,周四372亿以及周五3,142亿台币.

拆款中心资料PIBC显示,修正后周一超额准备为119亿台币;累计超额准备为1,013亿台币,加计前期1%的超额准备为2,113亿台币.

**公债RP利率持平**

公债10天期附买回(RP)利率则是持平.尽管月底将至,今日货币市场资金依旧宽松,公司债与公债的RP利率持稳在既有区间不变.

交易商指出,央行冲销量不大令整体市场资金情势维持宽松,今天银行、寿险及投信端资金宽裕,积极承作公司债及公债RP的需求仍在,加以台股近期表现疲弱,股票型基金也有承作短天期公司债RP的需求.

虽然市场普遍预期本月底紧缩因子不明显,但仍有部分交易商担心逼近月底资金会慢慢趋紧些,因此在月底资金效应去除前,RP市场利率表现将会持平,下探机会并不高.

"现在的问题不是缺钱,唯一的问题是哪里找得到券."一大型证券交易员说.

交易商表示,这次月底不是季底,月底的投信赎回不会超过百亿台币,相较于现在的资金宽松情形,尚不构成月底紧缩因子,料月底效应可望安然度过.

今日证券商的公债10天期附买回利率主要成交区间在0.73-0.74%,部分成交在0.72%,与上日相同;一个月期公司债RP利率主要交投区间在0.84-0.85%,少数成交在0.81-0.83%,上日亦同.(完)