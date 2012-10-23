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市场报道 | 2012年 10月 23日 星期二 15:27 BJT

〔欧洲汇市〕瑞郎与欧元同步走跌,美元受到美股尾盘涨势支撑

路透苏黎世10月23日电---瑞郎周二小幅走软,尾随欧元兑美元跌势,美元受到美股尾盘涨势的支撑.

瑞士央行一年前设下的瑞郎/欧元汇率1.20瑞郎上限,以对抗通缩和衰退,而这意味着瑞郎通常会与欧元/美元走势亦步亦趋.

投资人的不安情绪,使得瑞郎数个月来均处在距离1.20不远处.

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