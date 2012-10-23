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亚洲 | 2012年 10月 23日 星期二 15:53 BJT

〔韩国汇市〕韩元升至近一年高点,但当局干预和获利了结限制涨幅

路透首尔10月23日电---韩国韩元兑美元KRW=周二升至近一年高点,随后本地外汇当局一系列市场平顺操作以及投资人获利了结,令韩元缩减涨幅.

韩元兑美元KRW=KFTC周二国内收盘报1,103.1韩元,周一收在1,104.2.

韩元/美元盘中曾触及1,100.0的高点,齐平去年10月31日的日高.

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