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亚洲 | 2012年 10月 23日 星期二 16:55 BJT

〔台湾债市〕101/9期10年公债中,证券业买超13亿台币

路透台北10月23日电---台湾柜台买卖中心周二公布,债券等殖成交系统中,10年公债101/9A01109=TWO交易资料如下:(单位:亿台币)

业别 买进 卖出 买卖超金额

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银行业 8.00 18.50 -10.50

票券业 0.00 2.50 -2.50

证券业 29.00 16.00 +13.00 (完)

--记者 詹静宜; 审校 杨淑祯

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