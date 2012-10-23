〔台湾债市〕指标公债持券集中度变化表

《路透简报》--中国重要财经新闻一周回顾
中国决策层力推去杠杆化解国内经济结构性失衡问题，叠加美联储加息引致人民币贬值和资本外流压力的影响，令中国央行货币政策如何实现“稳健中性”面临考验，预计在较长一段时期内，央行只能通过让渡部分货币政策的独立性来减轻汇率的压力。
路透台北10月23日电---根据台湾柜台买卖中心周二资料,上交易日交割后指标公债持券集中度如下:
发行年期 债券代号 C3 C5 C10
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10年 A01109=TWO 45% 53% 68%
前日交割后 ( 45% 55% 69%)
注: 1. C3: 该期公债持券前 3 大合计.
2. C5: 该期公债持券前 5 大合计.
3. C10:该期公债持券前 10 大合计.
4. 统计资料来源:债券自营商及五大保险公司(国泰人寿、新光人寿、南山人寿、台湾人寿、富邦人寿)
此资料系清算银行上日的帐簿登记余额,包含公债买卖断和附条件交易,未含已买入/卖出未交割数.(完)
--记者 詹静宜; 审校 张喜良
中国决策层力推去杠杆化解国内经济结构性失衡问题，叠加美联储加息引致人民币贬值和资本外流压力的影响，令中国央行货币政策如何实现“稳健中性”面临考验，预计在较长一段时期内，央行只能通过让渡部分货币政策的独立性来减轻汇率的压力。
(重发以补充遗漏段落内容) 路透新加坡2月17日 - 韩元周五下跌，之前三星集团领导人李在镕因牵涉进总统朴槿惠 的贪腐丑闻而被逮捕；坡元难以获得上涨动能，尽管新加坡经济第四季增长数据被上修。 中国人民币兑美元即期 下跌0.2%，受企业买入美元拖累，这些企业在本周稍 早还大举卖出美元。 新兴亚币整体走势温和，韩元兑美元 跌0.3%至1,144.85韩元，略低于周四所 及三个月高点1,133.0。 印尼卢比 和马币(林吉特) 兑美元均下跌0.1%，台币兑美元 小幅上 涨0.1%。 三星集团领导人李在镕周五稍早被检方逮捕之后，韩元兑美元回跌。 “对韩元而言，目前重要的是市场参与人士是否把李在镕被逮捕视为其它财团的危机开 端，或者仅将其视为政治丑闻的一部分，”韩亚期货分析师Kim Doo-un说。 坡元兑美元 守稳在1.4172，此前一度跌至盘中低点1.4183，因新加坡公布的第 四季国
路透东京2月17日 - 日本股市日经指数周五收低，市场对日圆上涨保持谨慎，金融类股受美国公债收益率下滑拖累走低，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)一名高级官员发表的讲话被外界认为相对温和。