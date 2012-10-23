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亚洲 | 2012年 10月 23日 星期二 17:47 BJT

〔两岸金融〕金管会核准永丰银设立南京子行,申设成功将为台湾首家大陆子行

路透台北10月23日电---台湾金管会周二表示,同意永丰金控(2890.TW)旗下永丰商银申请赴大陆地区南京市设立子行.若经大陆主管机关核准后,将成为台湾首家大陆子行.

永丰金控董事长何寿川此前接受路透专访时称,"(南京子行申设案)在金管会同意后,就会马上向大陆主管机关提出申请."

金管会指出,目前尚无银行于大陆地区设立子行,截至今年8月底,台资银行于大陆地区设立已开业分行据点共计有10家银行.

永丰金表示,大陆南京代表处于6月设立满一年,将投入20亿人民币升格子行,已向金管会送件申请,此成为首家递件申设子行的台资银行.[ID:nST0558479]

永丰金今天逆势收涨0.44%,报11.35台币;明显跑赢台湾加权指数.TWII的下跌0.48%.(完)

--记者 詹静宜; 审校 杨淑祯

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