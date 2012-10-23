〔台湾货币市场〕短率平稳,央行例行冲销稍多无碍宽松环境(更新版)

《路透简报》--中国重要财经新闻一周回顾
中国决策层力推去杠杆化解国内经济结构性失衡问题，叠加美联储加息引致人民币贬值和资本外流压力的影响，令中国央行货币政策如何实现“稳健中性”面临考验，预计在较长一段时期内，央行只能通过让渡部分货币政策的独立性来减轻汇率的压力。
(更新存单细节及准备数字)
* 央行例行冲销稍多但资金情势仍平稳
* 短票区间未变
记者 高洁如
路透台北10月23日电---台湾银行间短率周二大致平稳.虽然央行因存单到期偏少而冲销较多,但对充裕的资金环境尚起不了紧缩的效果,短率大致平稳.
交易员表示,虽然今日存单到期仅一百余亿,但多钱的银行仍然不少,而央行虽在例行的三种天期存单方面虽收回较多资金,但所增有限.此外,央行在隔夜拆款代收资金的冲销也不是太积极,让市场的资金仍然充裕.
"多钱的银行还在排队等着被收on(隔夜拆款),"一家本地银行交易员表示.
银行间隔夜拆款加权平均利率PIBCTPITWDOND=收报0.388%,上日亦同;今日区间在0.295-0.53%,同于上日.
一周(2-7天)拆款今日区间落在0.388-0.55%,同于上日.
**短票持稳**
短票方面,交易商表示,市场资金情势平稳,短票的成交区间大致不变.
不过也有交易商也表示,随着时序逐渐进入下半周,发票量逐渐升高,若资金情势仍续维持在目前水位,预期短票利率应能持平在本周的水位0.79-0.80%.
本周四是25日的例行性企业资金需求高峰.但也有交易员认为,在目前资金宽裕的情况下,预料紧缩的效果可能不致太大.
一个月短票主要成交利率主要落在0.79-0.80%,同上日.短天期短票成交量较少.
台湾央行周二公布,今日共发行329亿台币存单,若相较存单到期金额162.5亿,存单发行余额增166.5亿.[TW/MMTCN]
本周央行存单到期总额9,550.65亿台币,本周余日存单到期情况为:周三2,778.5亿,周四372亿以及周五3,142亿台币.
拆款中心资料PIBC显示,周二超额准备为172亿台币;累计超额准备为1,185亿台币,加计前期1%的超额准备为2,285亿台币.
**公债RP利率持平**
公债10天期附买回(RP)利率则是持平.尽管月底将至,今日货币市场资金依旧宽松,公司债与公债的RP利率持稳在既有区间不变.
交易商指出,央行冲销量不大令整体市场资金情势维持宽松,今天银行、寿险及投信端资金宽裕,积极承作公司债及公债RP的需求仍在,加以台股近期表现疲弱,股票型基金也有承作短天期公司债RP的需求.
虽然市场普遍预期本月底紧缩因子不明显,但仍有部分交易商担心逼近月底资金会慢慢趋紧些,因此在月底资金效应去除前,RP市场利率表现将会持平,下探机会并不高.
"现在的问题不是缺钱,唯一的问题是哪里找得到券."一大型证券交易员说.
交易商表示,这次月底不是季底,月底的投信赎回不会超过百亿台币,相较于现在的资金宽松情形,尚不构成月底紧缩因子,料月底效应可望安然度过.
今日证券商的公债10天期附买回利率主要成交区间在0.73-0.74%,部分成交在0.72%,与上日相同;一个月期公司债RP利率主要交投区间在0.84-0.85%,少数成交在0.81-0.83%,上日亦同.(完)
--集体采写 詹静宜; 审校 林高丽/张喜良
中国决策层力推去杠杆化解国内经济结构性失衡问题，叠加美联储加息引致人民币贬值和资本外流压力的影响，令中国央行货币政策如何实现“稳健中性”面临考验，预计在较长一段时期内，央行只能通过让渡部分货币政策的独立性来减轻汇率的压力。
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