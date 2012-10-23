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亚洲 | 2012年 10月 23日 星期二 18:40 BJT

〔马来西亚期市〕棕榈油期货因获利了结而下跌,高库存仍为忧虑所在

路透吉隆坡10月23日电---马来西亚棕榈油期货周二下跌.市场忧虑强于预期的10月出口并不足以削减该国创纪录的库存,投资人因而在棕榈油期货上日涨至三周高位后了结获利.

棕榈油价格周一升至2,580马币(林吉特),为9月28日以来最高水准,此前船货调查商的数据显示,10月1-20日棕榈油出口增长16.7%.

"昨天的价格涨势过快,远超过市场预期,"马来西亚一本地大宗商品经纪商的交易员称.

"昨天作多的人,现在出脱部位,锁定部分获利,因为对于此出口数据存在一些不确定感,"他说.

指标1月棕榈油期货FCPOc3下跌1.4%,收在每吨2,540马币(831美元).

总成交量为33,116口,高于通常25,000口的成交量.

路透市场分析师王涛表示,技术分析显示,棕榈油可能进一步反弹至每吨2,676马币,支撑水准在2,492马币.(完)

--编译 王冠中;审校 郑茵

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