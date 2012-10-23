欧洲经济指标预测--10月24日-10月31日****

路透10月24日电---以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
--------------------------------10月22日当周--------------------------------
10月24-26日
0600 英国Nationwide房价指数(较前月) 10月 持平 -0.4%
(较上年同期) -1.6% -1.4%
10月24日(三)
0658 法国制造业采购经理人指数(PMI) 10月初值 44.0 42.7
服务业PMI 45.7 45.0
综合PMI -- 43.2
0728 德国制造业PMI 10月初值 48.0 47.4
服务业PMI 50.0 49.7
综合PMI -- 49.7
0758 欧元区Markit制造业PMI 10月初值 46.5 46.1
服务业PMI 46.4 46.1
综合PMI 46.4 46.1
0800 意大利消费者信心指数 10月 86.5 86.2
0800 德国Ifo企业景气判断指数 10月 101.5 101.4
现况指数 109.8 110.3
预期指数 93.7 93.2
1000 英国工业联盟(CBI)总工业订单差值 10月 负6 负8
10月25日(四)
0800 欧元区M3货供额(较上年同期) 9月 +3.0% +2.9%
民间贷款 -0.6% -0.6%
M3三个月移动平均 -- +3.2%
0800 意大利薪资指数(较前月) 9月 -- +0.1%
(较上年同期) -- +1.6%
0830 英国国内生产总值(GDP)(较前季) 第三季初值 +0.6% -0.4%
(较上年同期) -0.5% -0.5%
0900 意大利经季节调整的零售销售(较前月) 8月 -- -0.2%
未经季节调整的零售销售(较上年同期) 8月 -- -3.2%
10月26日(五)
0600 德国GfK消费者信心指数 11月 5.9 5.9
0600 德国进口物价(较前月) 9月 +0.4% +1.3%
(较上年同期) +2.9% +3.2%
0645 法国消费者信心 10月 84 85
0700 瑞士KOF领先指标 10月 1.63 1.67
0800 意大利企业信心 10月 88.7 88.3
--------------------------------10月29日当周--------------------------------
10月29-31日
0700 德国实质零售销售(较前月) 9月 +0.3% +0.3%
(较上年同期) -- -0.8%
10月29日-11月9日
0800 英国Halifax房价指数(较前月) 10月 -- -0.4%
三个月房价指数(较上年同期) -- -1.2%
10月29日(一)
-- 德国消费者物价指数(CPI)(较前月) 10月初值 -- 持平
(较上年同期) -- +2.0%
消费者物价调和指数(HICP)(较前月) -- 持平
(较上年同期) -- +2.1%
0930 英国消费者信贷(亿英镑) 9月 -- 减少1
抵押贷款发放金额(亿英镑) -- 减少3
抵押贷款批准件数(千件) -- 47.7
M4货供额(较前月) -- +0.2%
10月30日(二)
0700 瑞士UBS消费指标 9月 -- 1.03
0855 德国经季节调整失业人数变化(万人) 10月 -- 增加0.9
未经季节调整失业人数(万人) -- 280
经季节调整失业率 -- 6.8%
经季节调整失业人数(万人) -- 291.1
1000 欧元区企业景气指数 10月 -- 负1.34
经济景气指数 -- 85.0
工业景气指数 -- 负16.1
服务业景气指数 -- 负12.0
消费者信心指数 -- 负25.9
消费者通胀预期指数 -- 28.1
生产者物价预期指数 -- 0.6
1100 英国工业联盟(CBI)零售销售差值 10月 -- 正6
10月31日(三)
0001 英国GfK消费者信心指数 10月 -- 负28
0745 法国消费支出(较前月) 9月 -- +0.4%
0745 法国生产者物价指数(PPI)(较前月) 9月 -- +0.4%
0900 意大利失业率 9月 -- 10.7%
1000 欧元区消费者物价调和指数(HICP)(较上年同期)
10月初值 -- +2.6%
1000 意大利消费者物价指数(CPI)(较前月) 10月初值 -- 持平
(较上年同期) -- +3.2%
HICP(较前月) -- +2.1%
(较上年同期) -- +3.4%
1000 欧元区失业率 9月 -- 11.4%
1100 意大利生产者物价指数(PPI)(较前月) 9月 -- +0.7%
(较上年同期) -- +2.7% (完)
--编译 张若琪;审校 徐文焰