《中日关系焦点》紧张情势升高,日本制造商拟撤出"世界工厂"

上述调查允许接受访问的公司选择多个选项来描述中日争端对他们业务的影响,这就是说,考虑削减投资的制造商,与在中国之外寻求其它生产基地的企业之间,可能存在一定重叠.

"中国是非常便利的,但这种便利在逐步消失,"服装连锁商Honeys Co(2792.T)总裁Yoshihisa Ejiri告诉路透.

浏览日本企业对中国的态度图表,请点选:(link.reuters.com/guk53t)

浏览日本对中国和东盟投资情况图表,请点选:(link.reuters.com/hen33t)

此次路透调查涵盖了400家日本公司,在10月1-17日期间完成.一个月前,路透调查中有近60%的公司称,他们预计中日关系紧张几乎不会对其业务产生影响.但当时的调查没有问他们是否在考虑推迟或减少对华投资计划.

"这次反日示威程度有所不同,我认为这将使在中国取得成功的公司更难在中国继续运营下去,"日本政策研究院教授Hisayoshi Hashimoto表示.

**东南亚是否是另一个选择?**

在另外的专访中,包括Honeys总裁Ejiri在内的数位高层称,他们预计会把新的投资投向东南亚,包括像缅甸那样大致尚未开发的市场.

Ejiri决心要降低其公司对中国的依赖,Honeys目前90%的服装源于中国制造.作为多元化的第一步,Honeys开始在缅甸生产今夏热销产品窄腿牛仔裤.

轮胎制造商Toyo Tire & Rubber Co(5105.T)亦表示,正在考虑将原本计划投向中国的投资转至马来西亚,该公司正在马来西亚建造一家工厂,而且在当地已有一家公司.