《台湾报摘》--经济日报10月24日

* 头版头条:

--台积电(2330.TW)加快先进制程布局,昨日破天荒砸下逾32亿台币购买竹南科学园区土地,做为18寸晶圆、7奈米制程的研发与早期生产基地,估计2016年动工、2017年装机,进度比英特尔(INTC.O)还快,是全球首家规划18寸晶圆建厂蓝图的半导体厂.

* 其他:

--金管会昨日宣布核准永丰金控子公司永丰银行申请赴大陆地区南京市设立子行,资本额3.17亿美元,约20亿人民币.这是金管会第一次核准国银登陆设子行.待获得大陆当局核准,该行也将成台资银行在大陆设立子行的首例.

--金管会银行局副局长邱淑贞昨日指出,正在修改两岸金融往来许可办法,提高陆银来台参股比重,"两岸往来不会后退,只会前进."

--市场传出,台积电与苹果(AAPL.O)最近将共同在台积电竹科总部展开A7晶片良率测试,待良率达水准,台积电最快明年中过后开始为苹果代工A7晶片.

--保险安定基金昨日审查国华人寿四组潜在买家的投标资格,结果全数过关,包括三商美邦、中国信托、台湾、全球等四家寿险公司将在下周二投标决战.市场人士预估,若采整体出售,赔付金额将高达1,200亿台币,若采分割出售,赔付金额也不会低于其净值缺口746亿台币,不论整体出售或分割出售,赔付金额都将创下接管金融机构有史以来最大赔付案.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--记者 高洁如; 审校 林高丽

台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]

中国报摘 [PRESS-CN-CMN]