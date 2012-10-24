《汇市简讯》美元/泰铢在昨日休市后可能补涨

马来西亚期市：棕榈油期货追随豆油升势收高，盘中曾触及约四个月低点
吉隆坡的交易员表示，棕榈油追随了CBOT豆油的上升走势。另有一位交易员表示，由于缺乏看涨信号，未来几天棕榈油或维持区间震荡的走势。
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* 美元/泰铢可能补涨,因泰国市场在昨日假期后恢复交易
* 美元/泰铢今日可能触及30.85,阻力位为10月3日高位30.88
* 避险心态和泰国央行的资本外流放宽举措将提振美元/泰国买盘
* 美元/泰铢在纽约盘收报30.77,隔夜在30.74-30.77交投.(完)
--编译 戴素萍;审校 孙茉莉
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