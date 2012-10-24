版本:
中国
亚洲 | 2012年 10月 24日 星期三 08:25 BJT

《汇市简讯》美元/泰铢在昨日休市后可能补涨

0005GMT

* 美元/泰铢可能补涨,因泰国市场在昨日假期后恢复交易

* 美元/泰铢今日可能触及30.85,阻力位为10月3日高位30.88

* 避险心态和泰国央行的资本外流放宽举措将提振美元/泰国买盘

* 美元/泰铢在纽约盘收报30.77,隔夜在30.74-30.77交投.(完)

--编译 戴素萍;审校 孙茉莉

汇市简讯.............[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ

汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]

国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]

所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]

汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览........[INT-CFACT]

美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]

欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]

人民币..[CNY/CN] 台币..[TWD/CN]

现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐