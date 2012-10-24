《全球主要国家债券发行预告》--10月24日-10月31日

马来西亚期市：棕榈油期货追随豆油升势收高，盘中曾触及约四个月低点
吉隆坡的交易员表示，棕榈油追随了CBOT豆油的上升走势。另有一位交易员表示，由于缺乏看涨信号，未来几天棕榈油或维持区间震荡的走势。
路透10月24日电---以下为未来一周全球主要国家债券发行预告,除特别说明外均为GMT时间.
日期 时间 国家 规模 发行细节
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10/24 1700 美国 五年期债券
10/24 0700 德国 40亿欧元 票息1.5%,2022年9月4日到期的10年期联邦债券
10/25 1700 美国 七年期债券
10/25 0120 日本 三个月期贴现国库券
10/25 0130 日本 两年期公债
10/26 意大利 零息/BTPei债券
10/29 意大利 2013年4月30日到期的六个月期BOT
10/29 1530 美国 13周和26周期国库券
10/29 0600 德国 30亿欧元 2013年10月30日到期的12个月期Bubill
10/30 意大利 中长期债券
10/30 1530 美国 四周期国库券
10/31 法国 OAT债券
10/31 德国 20亿欧元 票息2.50%、2044年7月4日到期的债券
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 张若琪;审校 于春红
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吉隆坡的交易员表示，棕榈油追随了CBOT豆油的上升走势。另有一位交易员表示，由于缺乏看涨信号，未来几天棕榈油或维持区间震荡的走势。
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