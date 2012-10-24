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债券 | 2012年 10月 24日 星期三 10:03 BJT

〔欧洲经济〕欧元区不需要一位独揽预算大权的委员--意大利总理蒙堤

路透罗马10月23日电---意大利总理蒙堤周二表示,欧元区不需要一位拥有否决国家预算的官员,因为已经有充分的新支出规定.

德国财政部长朔伊布勒本月稍早表示,在下一次于12月召开的欧盟峰会上,德国将寻求要有一位"货币委员".该委员在国家预算违反共同的财政规定时有权否决预算.

随着德国即将于明年举行大选,德国总理梅克尔面对选民的担忧声浪.选民对援助欧元区负债国家的纾困成本感到忧心.

但蒙堤表示,试图取悦民意有损及欧洲信誉的风险.

他在罗马举行的国际事务会议上表示,"我们已经有一长串的工具",旨在维持欧元区内的预算纪律.

"如果每次都觉得需要安抚自己国家的民众,也许是在选举前的时候,就等于对欧洲已做出的决定的执行能力欠缺信心."

蒙堤表示,在起草新规定前,应该要先实施欧盟稳定暨成长协定(Stability and Growth Pact)及尚在批准过程的"财政联盟"条约.

他并表示,独揽预算大权者可能只会成为成员国的代罪羔羊,要为预算政策扛责任.(完)

--编译 戴素萍;审校 孙茉莉

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