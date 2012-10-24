〔欧洲经济〕欧元区不需要一位独揽预算大权的委员--意大利总理蒙堤

标题新闻：意大利2月消费者调和物价指数(HICP)较前月上升0.2%，较上年同期上升1.6%
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲 浏览英文报导全文，请点选
路透罗马10月23日电---意大利总理蒙堤周二表示,欧元区不需要一位拥有否决国家预算的官员,因为已经有充分的新支出规定.
德国财政部长朔伊布勒本月稍早表示,在下一次于12月召开的欧盟峰会上,德国将寻求要有一位"货币委员".该委员在国家预算违反共同的财政规定时有权否决预算.
随着德国即将于明年举行大选,德国总理梅克尔面对选民的担忧声浪.选民对援助欧元区负债国家的纾困成本感到忧心.
但蒙堤表示,试图取悦民意有损及欧洲信誉的风险.
他在罗马举行的国际事务会议上表示,"我们已经有一长串的工具",旨在维持欧元区内的预算纪律.
"如果每次都觉得需要安抚自己国家的民众,也许是在选举前的时候,就等于对欧洲已做出的决定的执行能力欠缺信心."
蒙堤表示,在起草新规定前,应该要先实施欧盟稳定暨成长协定(Stability and Growth Pact)及尚在批准过程的"财政联盟"条约.
他并表示,独揽预算大权者可能只会成为成员国的代罪羔羊,要为预算政策扛责任.(完)
--编译 戴素萍;审校 孙茉莉
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲 浏览英文报导全文，请点选
路透2月28日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，在香港上市的合景泰富地产控股有限公司已经启动26.5亿港元等值（3.42亿美元）四年期可转让定期贷款，进入有限银团组建阶段。
* 美元持稳，等待特朗普国会讲话 * 受到预期公布税改计划更多详情支撑 * 达拉斯联储总裁柯普朗指出升息宜早不宜迟，未对3月是否升息置评 * 欧洲政治担忧仍居高不下 路透伦敦2月28日 - 日圆是周二全球主要发达国家货币中唯一出现大幅波动的货币，兑美元和欧元上涨约0.33%，因投资者在美国总统特朗普国会讲话之前寻求避险。 有迹象表明，特朗普将利用此次讲话透露针对中产阶级减税计划、以及使美国企业更具全球竞争力的一些要点。这帮助美元在周一纽约时段扳回跌幅。 此外，又有一位美联储官员表示利率将“很快”上升，市场因而再度憧憬美国经济将恢复景气，刺激了短期美国市场利率在隔夜交易中上涨。 但在欧洲政局令市场紧张不安之际，特朗普讲话的细节及其推动立法的能力愈发让市场感到担忧。 过去一个月，这不断促使投资者追捧日圆和美债、德债等资产避险。 “有一大堆事情有待讨论，目前市场在为这些问题寻求更明朗的线索，”纽约梅隆银行驻伦敦全球市场研究部主管Simon Derrick表示。