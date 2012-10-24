《台湾报摘》--工商时报10月24日

* 头版头条:

--业界传出,笔记型电脑(NB)代工大厂仁宝(2324.TW)因平板业务不佳,裁撤100-150位员工,人力精简幅度近3%,为继去年广达(2382.TW)、英业达(2356.TW)后,第三家因平板吞败仗而裁员的NB大厂.

* 其他:

--中国保险监督管理委员会(保监会)再度对大陆保险业资金进行大松绑,打破过去只可投入香港的限制,扩大至包括台湾在内的境外证券市场.初步估计,将有逾9,000亿元人民币保险资金,投资于境外股票、股权、不动产市场及部份金融理财产品.

--建置两岸理财平台,大型台资银行以及券商业者已开始布局顶级陆客来台理财商机.银行指出,两岸建立理财平台可让台湾客户增加更多大陆相关金融商品的理财机会,争取顶级陆客来台理财更是开发重点.

--金控业者认为T股上市可挹注政府税收千亿台币.大型金控估算,若政府推动T股上路,并引进如中石化(0386.HK)(600028.SS)、中移动(0941.HK)(CHL.N)等大陆具代表性国企来台上市,合计证交税、手续费及其他附加效益至少上看千亿台币.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.