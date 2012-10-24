《新兴市场重要经济事件预告》--10月24日-10月31日

香港数据：1月底止外汇基金总资产增至37,762亿港元--金管局
路透香港2月28日 - 香港金融管理局（HKMA）周二公布，截至今年1月底止外汇基金总资产为37,762亿港元，较去年12月底增加1,462亿港元。
(除特别说明外,均为GMT时间)
10月24日(三)
萨格勒布--克罗地亚(克罗埃西亚)财长Slavko Linic在讨论2013年成长前景的经济会议上发表演讲(0800).
第比利斯--格鲁吉亚(乔治亚)央行举行货币政策委员会会议.
温特和克--纳米比亚央行公布货币政策决议.
10月25日(四)
菲律宾马卡第--菲律宾央行举行货币政策会议.
维尔纽斯--波罗的海投资者论坛(至10月26日).演讲者包括经济学家鲁比尼、Lars Christensen、 辜朝明以及国际货币基金组织(IMF)高级地区代表Mark Allen.
10月26日(五)
墨西哥城--墨西哥央行公布货币政策声明.
波哥大--哥伦比亚央行举行利率会议.
布加勒斯特--罗马尼亚央行公布最终版月报.
曼谷--泰国央行发行季度通胀报告.
维尔纽斯--波罗的海投资者论坛(最后一日).演讲者包括经济学家鲁比尼、Lars Christensen、 辜朝明以及国际货币基金组织(IMF)高级地区代表Mark Allen.
10月29日(一)
墨西哥玛雅海岸--20国集团(G20)特别代表会议(至10月30日).
耶路撒冷--以色列央行宣布利率决议.
罗安达--安哥拉央行举行货币政策委员会会议.
10月30日(二)
布达佩斯--匈牙利央行召开议息会议.
孟买--印度央行公布第二季货币政策评估报告.
日内瓦--世界贸易组织(WTO)贸易政策检讨机构(TPRB)以色列会议(至11月1日).
墨西哥玛雅海岸--20国集团(G20)特别代表会议(最后一日).
10月31日(三)
暂无重要经济事件.
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 张若琪;审校 于春红
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