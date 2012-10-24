《台湾重要政经日程》--10月24日-2013年10月10日

香港数据：1月底止外汇基金总资产增至37,762亿港元--金管局
路透香港2月28日 - 香港金融管理局（HKMA）周二公布，截至今年1月底止外汇基金总资产为37,762亿港元，较去年12月底增加1,462亿港元。
==================今日重要政经消息====================== 10/24(三) --09:00 立法院财政委员会邀财政部长备询. --13:30 华硕Win8新品发表会. --14:30 南科(2408.TW)记者会. ==================近期重要政经消息====================== 10/25(四) --13:30 宏基(2353.TW)公布第三季业绩. --13:30 台积电(2330.TW)公布第三季业绩. --16:10 央行公布9月M2货币总计数年变率,上月为升3.69%. 10/26(五) --15:00 宏达电(2498.TW)投资人说明会. 10/29(一) --12:20 央行标售20年增额券101/7R,金额300亿台币,11月1日交割. --12:20 央行标售182天期国库券,金额300亿台币,30日交割. 11/2(五) --14:00 国泰金控(2882.TW)第三季业务说明会. 11/5(一) --08:30 主计总处公布10月消费者物价指数(CPI),上月为年增2.96%. --16:10 台湾央行公布10月外汇存底,上月底为3,979.50亿美元. 11/8(四) --16:00 财政部公布10月进口、出口年变动率,上月出口年增10.4%,进口年增1.3%. 11/9(五) --13:30 台积电(2330.TW)公布10月营收. 11/20(二) --12:20 央行标售30年增额券101/8R,金额300亿台币,23日交割. --16:00 经济部公布10月外销订单,9月为年增1.9%. --台湾央行公布第三季经常帐和国际收支.第二季经常帐为顺差100亿美元. 11/22(四) --08:30 主计总处公布10月经季调失业率,上月为4.30%. *11/23(五) --16:00 经济部公布10月工业生产年增率,上月初值为3.0%. 11/26(一) --12:20 央行标售273天期国库券,金额300亿台币,27日交割. 11/30(五) --12:20 央行标售364天期国库券,金额300亿台币,12月3日交割. 12/13(四) --12:20 央行标售182天期国库券,金额300亿台币,14日交割. --12:20 央行标售10年增额券101/9R,金额400亿台币,18日交割. 12/22(六) --金融市场因应开国纪念日调整休假补行交易. 12/31(一) --金融市场调整休市一日,因应1月1日(周二)开国纪念日. 2013年 1/1(二) --金融市场休市一日. 2/11-2/15 --农历春节假期. 2/23 (六) --补行上班一日,金融市场开市. 2/28 (四) --228纪念日休假,金融市场休市. 4/4-4/5 --儿童节/民族扫墓节休市二日. 6/12(三) --端午节休市一日. 9/14(六) --弹性放假补行上班一日. 9/19-9/20 --中秋节放假及隔日调整放假,金融市场休市. 10/10(四) --国庆日休市一日. (完) --记者 高洁如; 审校 林高丽
路透香港2月28日 - 香港金融管理局（HKMA）周二公布，截至今年1月底止外汇基金总资产为37,762亿港元，较去年12月底增加1,462亿港元。
路透香港2月28日 - 中国知名投行--中国国际金融股份有限公司周二宣布，丁学东因工作调动已辞任董事长职务，自周一（27日）起生效。
路透2月28日 - 东南亚股市周二收低，与亚洲其他市场走势一致，因 为在美国总统特朗普发表政策讲话前投资者谨慎以待，另外还归因于一些 月底的清帐操作。 市场一直在等待特朗普刺激计划的更多细节，以便判断这些政策是否 真的能够推高通胀并提振经济成长，因而为美国升息提供更多理由。 MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 回吐稍早涨幅，略 微下跌。 菲律宾股市 收跌0.3%，月线录得0.2%的跌幅，主要股指受工业股和金融股拖累。 新加坡股市 跌0.4%，油气公司吉宝企业 和胜科工业 分别跌1.7%和1.2%。指标股指月线涨1.6%。 泰国股市 平收，此前该国出炉的1月制造业和2月贸易数据没有达到预期。指标股指全月上涨1.1%。 越南股市 跌0.9%，但月线涨1.9%。 涨跌 当日 今年以