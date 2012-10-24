《即时观点》澳洲第三季通胀意外高企,降息预期因而降温

香港数据：1月底止外汇基金总资产增至37,762亿港元--金管局
路透香港2月28日 - 香港金融管理局（HKMA）周二公布，截至今年1月底止外汇基金总资产为37,762亿港元，较去年12月底增加1,462亿港元。
路透悉尼10月24日电---澳洲第三季消费者物价指数(CPI)较前季意外大涨1.4%,能源成本因澳洲碳税而上升.数据出炉后澳元走高,因市场对于未来降息速度及幅度的期待均下降.
第三季基础通胀平均增加0.75%,高于预估的0.6%.基础通胀年率2.5%仍在澳洲央行的长期目标2-3%之内.[ID:nSB2064141]
以下为分析师观点:
AMP CAPITAL INVESTORS首席分析师SHANE OLIVER:
这个结果有点高过预期,部分是因为碳税的影响,不过基础通胀压力似乎比原先预估的来得强.
以年率来看,基础通胀率仍为2.5%左右.我认为那不成问题,不过这可能会降低下月降息的可能性.我认为应该还有一次降息,不过在今天的数据出炉之后,降息的机率可能回落到约60%.
路透香港2月28日 - 香港金融管理局（HKMA）周二公布，截至今年1月底止外汇基金总资产为37,762亿港元，较去年12月底增加1,462亿港元。
路透香港2月28日 - 中国知名投行--中国国际金融股份有限公司周二宣布，丁学东因工作调动已辞任董事长职务，自周一（27日）起生效。
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