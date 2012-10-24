版本:
中国
亚洲 | 2012年 10月 24日 星期三 09:18 BJT

《即时观点》澳洲第三季通胀意外高企,降息预期因而降温

路透悉尼10月24日电---澳洲第三季消费者物价指数(CPI)较前季意外大涨1.4%,能源成本因澳洲碳税而上升.数据出炉后澳元走高,因市场对于未来降息速度及幅度的期待均下降.

第三季基础通胀平均增加0.75%,高于预估的0.6%.基础通胀年率2.5%仍在澳洲央行的长期目标2-3%之内.[ID:nSB2064141]

以下为分析师观点:

AMP CAPITAL INVESTORS首席分析师SHANE OLIVER:

这个结果有点高过预期,部分是因为碳税的影响,不过基础通胀压力似乎比原先预估的来得强.

以年率来看,基础通胀率仍为2.5%左右.我认为那不成问题,不过这可能会降低下月降息的可能性.我认为应该还有一次降息,不过在今天的数据出炉之后,降息的机率可能回落到约60%.

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐