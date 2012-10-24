〔欧洲个股〕诺基亚拟发行9.72亿美元可转债帮助其重振市场(更新版)

香港数据：1月底止外汇基金总资产增至37,762亿港元--金管局
路透香港2月28日 - 香港金融管理局（HKMA）周二公布，截至今年1月底止外汇基金总资产为37,762亿港元，较去年12月底增加1,462亿港元。
(新增细节)
路透赫尔辛基10月23日电---行动电话制造商诺基亚NOK1V.HE计画透过发行可转债来筹资7.50亿欧元(9.72亿美元),寻求以较低廉的途径来帮助其夺回市场份额.
诺基亚曾经是全球最大行动电话制造商,但是在利润丰厚的智能手机市场中,已经被苹果(AAPL.O)、三星(005930.KS)远远抛在脑后.诺基亚现在将希望寄托在下月将上市的新机种.
但诺基亚拥有的现金量下滑,而且债信评级在过去一年已被降至垃圾级,分析师表示诺基亚想继续存活下来,必须在未来数月扭转颓势才行.
诺基亚股价周二下跌5.09%至2.05欧元.投资人担心可转债最终换成股票时将摊薄每股盈余(EPS).该项可转换债券最多可能转成2.872亿股,或为现行股数的7.74%.
不过分析师认为这招颇聪明.
"这是取得额外融资的便宜途径,"Evli分析师Mikko Ervasti说."他们需要缓冲,而且他们2014年到期的债券也需要融资."
诺基亚9月净现金降至36亿欧元.6月时尚有42亿欧元.该公司第三季有息负债达38亿欧元,2014年将有17.5亿的债券及贷款到期.
该笔可转债将在2017年到期,票息为5.00%.初始转换价定在2.6116欧元,比诺基亚在该笔债券启动及定价期间的平均股价溢价28%.(完)
--编译 李婷仪;审校 程琳
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