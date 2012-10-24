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亚洲 | 2012年 10月 24日 星期三 10:40 BJT

〔台湾债市〕公债RP利率持稳,月底效应递延下周显现

路透台北10月24日电---台湾公债10天期附买回(RP)利率周三持平.时序逼近月底,今日货币市场资金仍持续宽松,多数交易商料月底效应将递延到下周才会比较明显,月底前公司债与公债的RP利率持稳将在既有区间不变.

交易商指出,尽管央行冲销稍多也无碍整体市场资金宽裕态势,加以本周没有特殊的交割因子,目前银行端资金钱满为患,仍积极承作公司债及公债RP,投信端也还有承作公司债RP的需求,本周的月底资金效应仍不明显.

"月底效应要到下周才会比较有感觉吧!"一证券交易员说.

交易商认为,25日为企业例行性支出高峰,但在目前资金宽裕的情况下,对于整体市场资金影响有限,至于RP市场利率则可望在月底前持平不变.

今日证券商的公债10天期附买回利率主要成交区间在0.73-0.74%,部分成交在0.72%,与上日相同;一个月期公司债RP利率主要交投区间在0.84-0.85%,少数成交在0.81-0.83%,上日亦同.(完)

--记者 詹静宜; 审校 杨淑祯

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