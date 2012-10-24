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亚洲 | 2012年 10月 24日 星期三 09:50 BJT

《汇市简讯》澳元/美元自高点回落,因1.0300上方浮现卖盘

0051GMT * 澳元/美元从澳洲公布消费者物价指数(CPI)后触及的1.0305回落.澳洲CPI增幅高于预期[ID:nSB2064141] * 交易员称澳元触及高位时出现一些卖盘 * 市场目前反映澳洲升息的机率为64%--高于CPI数据公布后的55% * 碳税对物价造成的一次性效应,可能导致数据偏高 * 若是如此,澳洲央行考虑下个举措时,或许会略过CPI.(完) --编译 张若琪;审校 艾茂林 全球汇市简讯.........[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX] 汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN] 欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN] 人民币...[CNY/CN] 台币...[TWD/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=

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