〔美国债市〕30年多头近尾声,资金明年可能转进股市--美银美林分析师

路透纽约10月23日电---美国银行美林资深信贷策略师Hans Mikkelsen指出,美国债券市场正处于30年多头的"最后阶段",投资者2013年可能从债市撤出,转入股市.

Mikkelsen在周二公布的10月22日研究报告中写道,利率从历史低档水准上升只是迟早的问题.当前的超低利率"并非常态".

他表示,欧债危机、美国经济增长停滞和美国联邦储备理事会(FED,美联储)空前的宽松货币政策,已将利率和债券收益率(殖利率)推至超低水准.

Mikkelsen提出告诫称,长期而言利率将上扬,那将损及美国公司债.在当前超利率的环境下,投资者大举涌入这块收益较高的债券市场,使美国公司债今年享有达两位数百分比的收益涨幅.

即便是垃圾等级公司债违约率也普遍温和,这亦有助今年的报酬率.

"利率开始上升只是迟早的事,而不是会否上升.资金轮动何时开始从债市转入股市,也只是迟早的事."Mikkelsen在研究报告中称.

Mikkelsen勾勒了两种状况.一种比较可能发生的状况是"有序"轮动:2013年初债券基金仍将持续有资金流入,之后资金流入放缓,明年底前则可能见到资金小幅流出.

另一种状况是"失序"轮动,因美国经济迅速改善导致利率急升,致使资金自债券基金溃逃.他表示这将导致公司债风险溢价大幅上升,损害其整体报酬.

可以肯定的是,对美国债市,特别是公司债的胃纳仍相当高.

根据汤森路透旗下基金分析公司理柏(Lipper),截至10月17日当周,流入投资级公司债基金的资金有24亿美元,为近21年来最多.其中14.1亿美元流入投资级公司债共同基金,其余则流入上市交易基金(ETF).

Mikkelsen指出,美国债券市场30年多头期间,美国投资级公司债平均整体年报酬率约为10%,并不比股市的12%报酬率逊色多少.

2012年迄今,投资级债券报酬率为10%,垃圾级债券报酬率则有12%.

他说,当美国利率朝历史均值水准回升时,公司债在当前多头市场期间录得的收益将受损.

10年期利率自1981年底以来从14%下滑至不到2%,年均跌幅0.40个百分点.这股走势致使公司债年均收益涨幅达2.5个百分点.

根据Mikkelsen,这股利率跌势若在未来30年轧平,将使公司债的年报酬率腰斩,从目前的10%降至5%.(完)