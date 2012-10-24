〔美股业绩〕陶氏化学第三季获利较上年同期减少39%,因各地区价格下跌

路透10月23日电---美国最大化学厂商陶氏化学(Dow Chemical)(DOW.N)公布季度获利减少39%,受包括欧洲和中国在内的所有地区的价格下跌所累.

陶氏化学公布第三季获利为4.97亿美元,每股盈余为0.42美元.去年同期时获利为8.15亿美元,每股盈余0.69美元,经调整后获利7.29亿美元,每股盈余0.62美元.

第三季营收为136亿美元,减少10%,经调整后则减少7%.

根据汤森路透I/B/E/S,分析师平均预估该公司的每股盈余为0.37美元,扣除项目后,营收为142.2亿美元.(完)