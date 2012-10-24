〔美股业绩〕陶氏化学第三季获利较上年同期减少39%,因各地区价格下跌

马来西亚期市：棕榈油期货追随豆油升势收高，盘中曾触及约四个月低点
吉隆坡的交易员表示，棕榈油追随了CBOT豆油的上升走势。另有一位交易员表示，由于缺乏看涨信号，未来几天棕榈油或维持区间震荡的走势。
路透10月23日电---美国最大化学厂商陶氏化学(Dow Chemical)(DOW.N)公布季度获利减少39%,受包括欧洲和中国在内的所有地区的价格下跌所累.
陶氏化学公布第三季获利为4.97亿美元,每股盈余为0.42美元.去年同期时获利为8.15亿美元,每股盈余0.69美元,经调整后获利7.29亿美元,每股盈余0.62美元.
第三季营收为136亿美元,减少10%,经调整后则减少7%.
根据汤森路透I/B/E/S,分析师平均预估该公司的每股盈余为0.37美元,扣除项目后,营收为142.2亿美元.(完)
--编译 戴素萍;审校 孙茉莉
吉隆坡的交易员表示，棕榈油追随了CBOT豆油的上升走势。另有一位交易员表示，由于缺乏看涨信号，未来几天棕榈油或维持区间震荡的走势。
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