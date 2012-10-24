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亚洲 | 2012年 10月 24日 星期三 13:20 BJT

〔澳新汇市〕澳元反弹,因澳洲通胀意外大幅上扬且中国数据回升

路透悉尼/惠灵顿10月24日电---澳元兑美元和欧元周三均跳涨,因澳洲通胀意外大幅上扬且中国制造业数据走强,促使市场削减对澳洲央行进一步降息的速度和幅度的预期. 澳元/美元AUD=D4从稍早的1.0260美元跳升至1.0318美元的高位,扳回隔夜因美国下跌引发投资者不安而录得的跌幅.

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