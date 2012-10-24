版本:
中国
亚洲 | 2012年 10月 24日 星期三 13:47 BJT

〔标题新闻〕日本JFE控股预计本财年下半年粗钢产出将较上半财年减少4%至1,370万吨

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nT9E8KS01B]

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐