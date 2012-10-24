〔澳洲股市〕跌至一周收盘低点,受矿业股跌势拖累

路透墨尔本10月24日电---澳洲股市周三跌0.8%至一周收盘低点,受矿业股跌势拖累,此前金价和铜价均下滑. 汇丰(HSBC)中国10月制造业PMI虽连续12个月处于荣枯分水岭下方,但受新订单等的推动,较上月大力回升.Markit提供的新闻稿显示,中国10月制造业采购经理人指数(PMI)初值升至49.1,为三个月高位,远高于上月47.9的终值.[ID:nSB2062957]此消息提振股市脱离日低,但市场无力持续这股势头. 根据最新数据,澳股指标S&P/ASX 200指数跌37.3至4,505.8点,为一周来最低收盘点位.(完) --编译 张若琪;审校 于春红 日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN] 澳洲股市[.AXCN] 台湾股市[.TWCN] 韩国股市[.KSCN] 东南亚股市[.SOCN]