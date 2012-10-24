〔台湾股市〕收低22.6点且连续四日下滑,仁宝和宏基均下挫

路透台北10月24日电---台湾股市周三收低0.3%,连续四个交易日下滑,加入其他亚洲股市的跌势,受仁宝(2324.TW)拖累,该公司上日宣布平板电脑部门裁员,显示在苹果AAPl.O推出多款产品的盛行之下,非苹果阵营的电子产业制造业族群面临强大的竞争压力.[ID:nST0567871] 加权股价指数.TWII收低22.6点至7,314.88点.过去四个交易日跌掉约2.3%. 仁宝扳回稍早近3%的部分跌幅,收低0.7%;宏基(2353.TW)则挫低2.3%. 初步数据显示,大盘成交值.TV.TW.TTOV.TW为573.73亿台币,上交易日为467.35亿. 台湾证券交易所周二资料显示,外资及陆资在台股卖超24.30亿台币,已连续第九天卖超,合计卖超金额达377.98亿[ID:nST0567567].(完) --编译 张若琪;审校 于春红 日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN] 澳洲股市[.AXCN] 台湾股市[.TWCN] 韩国股市[.KSCN] 东南亚股市[.SOCN]