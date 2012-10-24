〔日股业绩〕JFE控股7-9月亏损,腰斩2012/13财年经常性获利预估

香港个股：中金公司称董事长丁学东因工作调动已辞任
路透香港2月28日 - 中国知名投行--中国国际金融股份有限公司周二宣布，丁学东因工作调动已辞任董事长职务，自周一（27日）起生效。
* 调降2012/13财年经常性获利预估至450亿日圆
* 财年第二季亏损58亿日圆,上年同期为获利252亿日圆
* 今年以来JFE股价跌逾20%
路透东京10月24日电---日本第二大钢铁制造商JFE控股(5411.T)周三将本财年全年获利预估减半,因担心亚洲钢铁市场复苏延后和汽车制造商需求放缓.
中国经济降温和亚洲钢材普遍供应过剩,对亚洲许多钢铁制造商都造成打击.
日本政府的节能车奖励措施9月结束后,汽车制造商对钢铁需求下滑,也可能令钢铁生产商受创.而中日因领土争端导致的政治摩擦,也损害了日本汽车在华的销售,令钢铁产业雪上加霜.
"我们对市场快速复苏不表乐观."JFE控股副社长冈田伸一在简报中表示.该公司表示下半财年粗钢产量可能减至1,370万吨,较上半年减少4%.
"鉴于亚洲经济体增长缓慢,钢铁业务前景仍不明朗."公司在声明稿指出."我们无法指望外国需求可驱动日本国内经济,日圆持续强劲令国内制造业者竞争力下降的情况仍然堪忧."
JFE是全球按产量计第九大粗钢生产商,其不计一次性项目的7-9月税前经常性亏损58亿日圆,上年同期为获利252亿日圆.
该公司预期2012/13财年经常性获利为450亿日圆(5.6405亿美元),远低于三个月前预估的900亿日圆.
新的预估也低于汤森路透I/B/E/S调查中17名分析师普遍预估的599.9亿日圆;上年度为获利529.8亿日圆.
鉴于经常性收入和获利水准,JFE决定放弃中期派息.
JFE股价今年跌逾20%,表现逊于日股日经指数的上涨5%.JFE控股今日收盘微升0.09%,收报1,079日圆.(完)
--编译 张若琪;审校 郑茵
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