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债券 | 2012年 10月 24日 星期三 14:47 BJT

〔路透基点〕花旗集团获选Bayshore Development再融资案唯一牵头行

路透香港10月24日电---汤森路透旗下基点援引消息人士称,花旗集团已赢得Bayshore Development Group约20亿港元(2.58亿美元)贷款案唯一牵头行的身分.该贷款将用于为2007年11月取得的贷款再融资.

2007年11月的贷款将在下月到期,该贷款系由香港美国国际集团大厦(AIG Tower)作为担保,最高层级综合收益为57个基点,利率为香港银行间拆放款利率(Hibor)加码55个基点,有10家银行参与联贷.(完)

--编译 王冠中;审校 于春红

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