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亚洲 | 2012年 10月 24日 星期三 14:25 BJT

〔韩国股市〕小幅收低,受到中国乐观数据及企业财报的拉抬

路透首尔10月24日电---韩国股市周三小幅收低,因中国采购经理人指数(PMI)乐观,且SK Hynix(000660.KS)和LG电子(003550.KS)财报优于预期,帮助大盘从盘初沉重跌势中回升.

SK Hynix和LG公布第三季财报后,股价分别上涨4.1%与1.4%.

韩国综合股价指数.KS11收低0.67%,报1,913.96点,连续第四日收跌.(完)

--编译 李婷仪;审校 隋芬

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