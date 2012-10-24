〔台湾汇市〕台币量缩连五贬至一周半低位,国际及本地经济疑虑未能消除

* 国际及本地经济疑虑仍在

* 港元及人民币强势惟台币难跟随

* 交易区间偏弱短期测试29.300位置

路透台北10月24日电---台币兑美元TWD=TP周三连续第五天收低,跌幅1.4分.国际市场减持风险资产加上台股没有起色,令外资退却、银行间交易意愿薄弱,仅有进出口商的实质需求勉为支撑盘面,台北外汇出现近两个月低量,料本周以盘待变,于当前价位偏弱整理.

汇银人士指出,国际及中国数据好坏不一,西班牙求援计划市场解读纷歧,造成汇市疑云罩顶,各市场回归本地因素检视本币合理价位,台湾邻近的港元HKD=D2及人民币CNY=CFXS近期虽锐不可当,但台币在股市低迷,政府财政困窘议题不断发酵下,没有条件跟进,只能持于当前偏弱区间以拖待变.

"大家还是没信心...市场上没有明显方向的单子,就是出口商的实质需求要消化."一外资银行交易员说.

台币合计五天来走低9.6分,约当0.33%.收盘29.342是10月15日收29.345以来的新低.

市场人士指出,国际金融市场减持风险资产的气氛仍在,欧元EUR=转弱也是台币难以逆转一周来弱势的主因之一.不过亚币走势方向不一,市场陷入观望,在美国总统大选及中国十八大的不确定因素消失前,恐怕难以指出明确方向,交易员也谨慎以对.

台股.TWII今日再收跌0.31%报7,314.88点;外资及陆资连十天卖超台股,今日卖超金额为35.59亿台币,累计卖超金额达413.03亿.

交易员指出,连日来有抛汇需求的出口商不断将美元卖价上移,今日约在29.27-29.28间抛汇,加上海外市场美元/台币远汇交易亦显冷清,本周余日台币或偏弱测试,暂看29.300关卡是否得以获得支撑.

海外无本金交割远期外汇(NDF)PNDF市场今日方向难明,成交区间极窄,影响投资意愿,盘中美元/台币多数天期的换汇点折价微幅收敛,略有看贬台币气氛,但尚不明显.

新兴亚洲货币周三多数走低,因欠佳的企业财报和西班牙举债成本增加促使投资者减持风险资产,不过中国公布令人鼓舞的制造业报告后,亚币收复了大部分失地.[EMRG/SGCN]美元指数.DXY盘中升至两周高位.

本周主要事件包括周三欧洲央行总裁德拉吉对无限额购买欧洲公债发表谈话、美国制造业采购经理人指数(PMI)、FOMC利率决议,周四韩国第三季GDP、美国一周初请失业金人数,周五美国国内生产总值(GDP).

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16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日

报价 (亿美元)(亿美元)

台北外汇经纪公司 29.342 29.328 29.263-29.342 29.339 4.66 5.45

TAIFX1

元太外汇经纪公司 29.281 29.271 29.265-29.300 29.300 2.89 2.70

COSMOS1

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无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准

PNDF

美元/台币一个月期 -0.050/-0.035 -0.060/-0.045

美元/台币六个月期 -0.195/-0.170 -0.205/-0.185

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