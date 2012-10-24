〔路透基点〕台湾乔山健康科技贷款规模降至24.55亿台币,分配细节出炉

路透香港10月24日电---汤森路透旗下基点报导,银行界消息人士指出,台湾乔山健康科技和两家子公司的等值28亿台币(9,500万美元)五年期再融资案,规模已缩减至24.55亿台币.

兆丰国际商银承贷5.60亿台币,共同担任统筹主办行和簿记行,最初的统筹主办行兼簿记行台湾合作金库承贷11.2亿台币.两银行可取得12个基点的先付费用.

玉山银行、新光商业银行、台新国际商业银行各承贷2亿台币,为一般参贷行.华南商业银行亦为一般参贷行,承贷1.75亿台币.承贷3.60-5.59亿台币的参贷行,获得7个基点的承诺费,承贷2.00-3.59亿台币者可获得3个基点的承诺费.

贷款案已在10月8日签约.

是次贷款以工厂作为担保,包含5.259亿台币的A1部分,8.767亿台币的A2部分,等值6,137.5万美元的A3部分,等值6,100万美元的B部分,以及等值6,100万美元的C部分.五个部分动用额度总计不得超过等值24.55亿台币.

一如先前报导,除了A1部分为定期贷款外,其他的部分均为循环信用.A3、B、C部分可以美元或欧元提取.

A1、A2、A3部分借款人为乔山健康,而B部分及C部分则借款人则为两家全资子公司World of Leasing GmbH和Johnson International Holding Corp Ltd.

A1和A2部分利率为次级市场商业本票利率加码70个基点,税前保底利率为1.5%.

A3部分美元和欧元利率分别较六个月期伦敦银行兼差放款利率(Libor)加码82个基点和100个基点.B部分和C部分美元和欧元利率分别较六个月期Libor加码106个基点和110个基点.若台湾金融市场拆借利率(TAIFX)和Libor利差超过30个基点,借款人将支付超出部分.

若A1部分动用不到80%,或其他部分动用不到40%,将有一笔15个基点的承诺费.

A1部分按照每半年等额的方式还款,分10期还清,其他部分将从第42个月开始,分为四个半年不等额递减:10%(1-3)、70%(4).

融资所得将用于运作资本金以及为2009年12月该公司17亿台币五年期贷款案的再融资.

2009年融资案分为三部分,包括7亿台币定期贷款,1,200万美元定期贷款及1,800万美元循环信用额度.利差与该公司税前净利关联.台币融资部分利率较90天商业本票初级市场发行利率高75个基点,而美元融资部分利率较三个月伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码135个基点.

乔山健康科技在台湾上市,设计并生产健身和理疗设备,并在Matrix、Vision和Horizon等品牌下销售产品.(完)