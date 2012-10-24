〔香港个股〕合和基建拟进行首宗人民币配股集资,受助于升值预期(更新版)

(新增分析师评论和背景)

* 销售文件显示,合和基建拟配售高至2.8亿元人民币股份

* 这是香港"双币双股"机制下首宗人民币配股交易

* 人民币走势趋强下,将有更多公司寻求人民币股份筹资

记者 雷美珍

路透香港10月24日电---据路透周三获得的销售文件显示,于中国国内发展公路和基建项目的合和公路基建(0737.HK)拟发行以人民币计价股份,筹资最终高至2.8亿元;这是一年前香港推出"双币双股"交易机制以来首宗人民币配股集资.

市场人士指出,最近人民币走势强劲,加上本港资金池逐渐扩大,相信未来将有更多公司寻求发行人民币股份筹资.

销售文件显示,合和基建初步拟按每股3.15-3.29元人民币,配售7,000万股股份,筹资2.2-2.3亿元;另会视乎市场认购反应,额外配售多2,000万股股份,使筹资总额增至最多2.8亿元.

配售价较该股周一收盘价4.29港元(3.46元人民币)折让4.9-9%.是次筹资所得款项将用于一般营运用途,新人民币股份编号为"80737.HK".中银国际负责是次配售安排.

合和基建今早停牌,以待刊发有关配售证券及股价敏感资料之公告.

海通国际环球投资策略部副总裁郭家耀称,技术而言,上市公司发行人民币股份筹资的难度不大,因为本港的人民币资金池扩大,且港交所(0388.HK)亦为人民币股票交易提供便捷.

"最近人民币升值预期改善,相信会有更多公司考虑发行人民币股份筹资,尤其是那些中国业务比重较大的公司."他说,以合和基建为例,公司本身有人民币的资金需要,因此进行人民币直接融资更为方便,并可能有助降低融资成本.

合和基建于2010年在香港发行人民币债券,是首家发行点心债的境外企业,公司将发债所得款项调回内地投资项目,由此产生的收益,以人民币直接回流至香港,并归入上市公司帐目中,从而减少汇兑风险.

香港首支双币交易所买卖基金(ETF)--嘉实MSCI中国A股指数ETF(83118.HK)(3118.HK)此前挂牌,市场反应不俗,上市时的资产规模超过2.8亿美元(逾17.7亿元人民币),相当于相关的20亿元人民币合格境外机构投资者(RQFII)额度近90%.[ID:nSH0117125]

所谓"双币双股",是指上市公司同时出售以人民币交易及港币交易的股票,而两批股份的股东权益相同.上市后,两批股份各按自身货币,于港交所以不同股票编号交易.

港交所于2011年10月推出"人证港币交易通",旨在提供一个备用设施,让投资者在没有足够人民币或未能通过其他渠道取得人民币时,也可以港元在交易市场购买人民币股票.至今年8月起,人证港币交易通扩大至以人民币交易的股本相关交易所买卖基金及房地产投资信托基金.(完)