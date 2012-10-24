〔台湾债市〕101/9殖利率创一周收盘低位,静待美联储决策会议释出讯息

路透台北10月24日电---台湾10年券101/9殖利率周三连续第四个交易日微幅收低,创一周来收盘新低,主要反应近期台股疲弱及美债殖利率日昨收低,后续关注今日稍晚美联储决策会议释出的讯息.

交易商认为,目前台债没有一致性的操作方向,只是两派势力间的拉扯,包括中长期投资人抱持逢高在买的心态、短线操作端则倾向偏多操作吸引不耐久盘的资金进场,目前双方力道僵持,造成101/9殖利率在低档狭幅整理,短线静待国际盘新方向指引,市场才会有所共识,料明天101/9殖利率区间将在1.13%-1.15%.

今日101/9殖利率创近周来收盘低位,前低为15日的1.1329%,当日亦创下前期波段收盘低位.

"银行的钱没有多到饥不择食,还是会挑利率的."一银行交易员称.

交易员指出,现阶段整体市场资金充沛,投资性买盘蛮多的,并多有补券的需求,但因为台债殖利率水准已处于历史低档区,加上公债附买回(RP)利率在0.73%附近,跟现券间的利差太窄,令中长线投资端偏多操作的追价意愿不高,多抱持逢高在买的操作心态.

台湾股市周三收低0.31%,报7,314.88点,连续四个交易日下滑,明天将面临7,300点整数关卡保卫战.[ID:nST0567977]

美国公债价格上扬,30年期公债涨逾一个点,之前投资者担心西班牙财政难题,且令人失望的企业业绩提振对避险公债的需求.指标10年期公债上涨15/32,收益率报1.762%,较周一尾盘低5.4个基点.[US/NCN]

收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值

年期 期别 (基点) (亿台币)

10 101/9 A01109=TWO -0.22 1.1378 1.1355-1.1390 222.50

5 101/6 A01106=TWO 0.00 0.8780 0.8760-0.8795 14.00

台湾经济数据9月陆续传出好消息,继9月外销订单转为正成长后,经济部周二盘后公布,9月工业生产较上年同期成长3.0%,为七个月以来最高,前高为今年2月修正后成长8.35%.8月经修正后为1.37%.[ID:nST0567539]

"老实说,去年的基期并不高,目前感受不到基本面转好幅度很大."一票券交易主管说.

交易员表示,目前台债对于台湾及中国经济数据反应较不敏感,仅对于影响央行利率决策的消费者物价指数(CPI)发布数据较为关注.

汇丰(HSBC)周三早盘公布名为"汇丰中国制造业采购经理人指数(PMI)预览"的10月初值数据为49.1,创三个月新高.虽然该数据仍连续第12个月处在荣枯线下方,但其主要分项指标--新订单和产出指数均显露改善迹象,其中新订单分项指数升至六个月高位49.7,新出口订单亦回升.[ID:nSB2062581]

年期 期别 收盘价

30 101/8 A01108=TWO 没有成交

20 101/7 A01107=TWO 1.1575

10 101/9 A01109=TWO 1.1378

5 101/6 A01106=TWO 0.8780

2 101/3 A01103=TWO 没有成交 (完)