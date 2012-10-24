〔路透基点〕宏华敲定9亿元人民币贷款,用于建设移动式起重机--RLPC

路透香港10月24日电---汤森路透旗下基点报导,消息人士指出,宏华集团旗下的宏华海洋油气装备(江苏)有限公司本周已敲定9亿元人民币(1.44亿美元)六年期定期贷款,支应一移动式起重机建设项目.

中国银行江苏省分行和中国工商银行江苏省分行为牵头行,两家银行的四川分行则为参贷行.

根据一消息人士,该贷款案的综合收益高于中国人行指标利率的100%.

贷款由母公司和相关项目做担保.

根据宏华网站,宏华集团昨日在江苏启东进行的该移动式起重机"宏海号"的开工建设仪式.

宏华网站称,"宏海号"起重能力达22,000吨,为全球起重能力最大的移动式起重机.

宏华集团是专业从事石油钻机、海洋工程及石油勘探开发装备的研究、设计、制造、总装成套的大型设备制造及钻井工程服务企业,是中国最大的石油钻机成套出口企业和全球最大的陆地石油钻机制造商之一.

宏华集团目前正在寻求1.50亿美元的三年期贷款,为该公司首次进入境外贷款市场.摩根士丹利担任协调工作.

协商的利率是较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码425个基点.消息人士称,提案给予参贷银行80-100个基点的先付费用.

资金将用作一般营运资本.(完)