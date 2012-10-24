版本:
中国
债券 | 2012年 10月 24日 星期三 18:06 BJT

〔路透基点〕兖矿国泰化工正寻求6亿元人民币三年期贷款--RLPC

路透香港10月24日电---汤森路透旗下基点报导,消息人士指出,兖矿国泰化工正寻求6亿元人民币(9,600万美元)三年期贷款.

消息人士称,大华银行正在筹组该贷款案.

一消息人士称,贷款利率为中国人行指标利率的85%.综合收益定在该指标利率的100%,有一笔250个基点的先付费用.

回覆期限为11月23日.

贷款资金将用于补充营运资本.

兖矿国泰化工为国企兖矿集团和美国国泰煤化控股的合资企业.(完)

--编译 王冠中;审校 丁琦

更多 债券

热门文章

编辑推荐

文章推荐