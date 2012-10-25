(重温稿)〔台湾货币市场〕短率平稳,迈入月底例行支出高峰资金需求料微升

* 资金平稳宽裕

* 明后天预料资金需求上升

记者 高洁如

路透台北10月24日电---台湾银行间短率周三大致平稳.市场资金平稳宽裕,外商银行仍有不少资金,而明日进入例行支出高峰并临近周末,预料资金需求可能微幅升高.

部分票券商交易员表示,明后天是月底的例行性支出高峰、以及周末的因素之下,预期票券商的缺口会稍高,可望拉抬资金需求.惟也有交易员表示,近期在持续宽松的环境之下,市场的资金需求恐怕未能彰显.

"现在大家大概还都是处于淹水的情况,"一家小型外商银行交易员表示.

银行间隔夜拆款加权平均利率PIBCTPITWDOND=收报0.389%,上日为0.388%;今日区间在0.295-0.53%,同于上日.

一周(2-7天)拆款今日区间落在0.388-0.55%,同于上日.

**自保短票销售好**

短票方面,交易商表示,免保短票可能因部分银行额度已满的问题,销售上还是不若自保短票.目前的情况看来,自保的短票还是颇受银行欢迎.

但也有部分银行指出,比起目前票券商普遍的拆款利率水位--0.50%左右,短票的利率目前还尚能贴近0.8%.两者之间有约达30点的价差,因此在收益的考量上,还是希望先以买票为主.

一个月短票主要成交利率主要落在0.79-0.80%,同上日.

台湾央行今日共发行2,700.6亿台币存单,若相较存单到期金额2,778.5亿,存单发行余额减77.9亿.[TW/MMTCN]

本周央行存单到期总额9,550.65亿台币,本周余日存单到期情况为:周四372亿以及周五3,142亿台币.

拆款中心资料PIBC显示,周三超额准备为169亿台币;累计超额准备为1,372币,加计前期1%的超额准备为2,472亿台币.

**公债RP利率持平**

台湾公债10天期附买回(RP)利率持平.时序逼近月底,今日货币市场资金仍持续宽松,多数交易商料月底效应将递延到下周才会比较明显,月底前公司债与公债的RP利率持稳将在既有区间不变.

交易商指出,尽管央行冲销稍多也无碍整体市场资金宽裕态势,加以本周没有特殊的交割因子,目前银行端资金钱满为患,仍积极承作公司债及公债RP,投信端也还有承作公司债RP的需求,本周的月底资金效应仍不明显.

"月底效应要到下周才会比较有感觉吧!"一证券交易员说.

交易商认为,25日为企业例行性支出高峰,但在目前资金宽裕的情况下,对于整体市场资金影响有限,至于RP市场利率则可望在月底前持平不变.

今日证券商的公债10天期附买回利率主要成交区间在0.73-0.74%,部分成交在0.72%,与上日相同;一个月期公司债RP利率主要交投区间在0.84-0.85%,少数成交在0.81-0.83%,上日亦同.(完)