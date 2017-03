《美国上市公司业绩公布日程表》--10月25日-11月1日

汤森路透10月24日电---以下为标准普尔500企业中将于10月25日-11月1日公布业绩报告的公司.每股盈余(EPS)单位为美元.

10/25 Q4 2012 苹果(Apple) (AAPL.O) 8.81 48 7.05

10/25 10:00 Q3 2012 安泰(Aetna) (AET) 1.34 20 1.40

10/25 AMC Q3 2012 亚马逊(Amazoncom) (AMZN.O) -0.08 39 0.14

10/25 BMO Q3 2012 AutoNation (AN) 0.67 13 0.48

10/25 BMO Q4 2012 Franklin Res (BEN) 2.30 20 1.88

10/25 BMO Q3 2012 Biogen Idec (BIIB.O) 1.59 22 1.61

10/25 BMO Q3 2012 Ball Corp (BLL) 0.87 13 0.81

10/25 BMO Q3 2012 Bemis Co (BMS) 0.54 13 0.56

10/25 AMC Q2 2013 CA (CA.O) 0.59 13 0.51

10/25 AMC Q3 2012 Chubb Corp (CB) 1.50 23 0.88

10/25 BMO Q3 2012 Coca-Cola Enterprises CCE 0.69 11 0.72

10/25 BMO Q3 2012 Celgene Corp (CELG.O) 1.27 25 1.02

10/25 AMC Q3 2012 Cerner Corp (CERN.O) 0.59 21 0.48

10/25 AMC Q3 2012 Cincinnati Financial (CINF.O) 0.40 8 0.12

10/25 BMO Q3 2012 高露洁(Colgate-Palmolive) (CL) 1.38 20 1.31

10/25 BMO Q3 2012 芝加哥商业交易所集团(CME Group)(CME.O) 0.69 18 0.95

10/25 BMO Q3 2012 CMS Energy Corp (CMS) 0.54 9 0.53

10/25 11:00 Q3 2012 CONSOL Energy (CNX) 0.01 26 0.72

10/25 Q3 2012 Cabot Oil & Gas Corp (COG) 0.14 24 0.17

10/25 12:00 Q3 2012 康菲石油国际(ConocoPhillips) (COP) 1.19 17 2.52

10/25 BMO Q3 2012 Dominion Res (D) 0.97 13 0.95

10/25 AMC Q3 2012 D&B (DNB) 1.61 7 1.42

10/25 AMC Q3 2012 Eastman Chemical Co (EMN) 1.42 13 1.19

10/25 BMO Q3 2012 Equitable Res (EQT) 0.30 17 0.45

10/25 AMC Q3 2012 Expedia (EXPE.O) 1.26 23 1.54

10/25 AMC Q3 2012 Federated Inv (FII) 0.41 12 0.37

10/25 BMO Q3 2012 FLIR Sys (FLIR.O) 0.36 12 0.40

10/25 BMO Q3 2012 喜达屋(Starwood Hotels & ResorHOT 0.53 25 0.42

10/25 BMO Q3 2012 好时(The Hershey) (HSY) 0.86 16 0.84

10/25 BMO Q3 2012 国际纸业(International Paper) (IP) 0.77 15 0.92

10/25 Q1 2013 KLA-Tencor (KLAC.O) 0.89 15 1.17

10/25 BMO Q2 2013 McKesson Corp (MCK) 1.78 15 1.63

10/25 BMO Q3 2012 美赞臣(Mead Johnson Nutrition)(MJN) 0.72 14 0.78

10/25 BMO Q3 2012 Altria Group (MO) 0.58 12 0.56

10/25 BMO Q3 2012 Mylan (MYL.O) 0.77 20 0.55

10/25 Q3 2012 Noble Energy (NBL) 1.06 28 1.24

10/25 BMO Q3 2012 National Oilwell Varco (NOV) 1.51 27 1.26

10/25 BMO Q3 2012 Occidental Petroleum Corp (OXY) 1.63 21 2.18

10/25 BMO Q3 2012 PACCAR (PCAR.O) 0.65 19 0.77

10/25 Q2 2013 Precision Castparts (PCP) 2.35 22 2.03

10/25 AMC Q3 2012 The Principal Financial (PFG) 0.49 17 0.61

10/25 Q1 2013 宝洁(The Procter & Gamble) (PG) 0.96 22 1.03

10/25 BMO Q3 2012 PulteGroup (PHM) 0.20 21 -0.34

10/25 AMC Q3 2012 PerkinElmer (PKI) 0.44 13 0.41

10/25 BMO Q3 2012 Roper Ind (ROP) 1.23 8 1.12

10/25 11:00 Q3 2012 雷神(Raytheon) (RTN) 1.27 20 1.43

10/25 BMO Q3 2012 Sprint Nextel Corp (S) -0.43 28 -0.10

10/25 BMO Q3 2012 Sherwin-Williams (SHW) 2.20 19 1.71

10/25 BMO Q3 2012 Simon Property Group (SPG) 0.78 6 0.93

10/25 AMC Q4 2012 Varian Medical Sys (VAR) 1.03 12 0.95

10/25 AMC Q3 2012 VeriSign (VRSN.O) 0.49 16 0.39

10/25 BMO Q3 2012 Xcel Energy (XEL) 0.73 12 0.69

10/25 BMO Q3 2012 Dentsply INTL (XRAY.O) 0.50 12 0.46

10/25 11:00 Q3 2012 Zimmer Hldg ZMH 1.13 29 1.04

10/26 BMO Q3 2012 Aon plc (AON) 0.89 19 0.69

10/26 BMO Q3 2012 Comcast Corp (CMCSA.O) 0.46 27 0.33

10/26 BMO Q4 2012 Rockwell Collins (COL) 1.13 20 1.13

10/26 BMO Q3 2012 Coventry Health Care CVH 0.73 18 0.82

10/26 BMO Q3 2012 固特异轮胎(Goodyeara Tire) GT 0.59 8 0.72

10/26 BMO Q3 2012 The Interpublic Group of Co (IPG) 0.17 17 0.16

10/26 BMO Q2 2013 雷格梅森 (LM) 0.56 15 0.39

10/26 BMO Q3 2012 穆迪(Moody's) (MCO) 0.63 7 0.57

10/26 BMO Q3 2012 默克(Merck & Co) (MRK) 0.93 16 0.94

10/26 BMO Q3 2012 Newell Rubbermaid (NWL) 0.44 13 0.45

10/26 BMO Q3 2012 Ventas (VTR) 0.31 5 0.35

10/26 BMO Q3 2012 Weyerhaeuser Co (WY) 0.18 14 0.12

10/29 AMC Q3 2012 Anadarko Petro (APC) 0.76 30 0.66

10/29 AMC Q3 2012 Flowserve (FLS) 2.05 12 1.92

10/29 AMC Q3 2012 FMC (FMC) 0.78 9 0.70

10/29 BMO Q1 2013 Harris (HRS) 1.12 11 1.06

10/29 BMO Q3 2012 Loews (L) 0.72 2 0.44

10/29 AMC Q3 2012 Leggett And Platt (LEG) 0.38 6 0.31

10/29 AMC Q3 2012 Life Tech (LIFE.O) 0.89 22 0.94

10/29 AMC Q3 2012 Masco (MAS) 0.12 16 0.08

10/29 BMO Q3 2012 PG&E Corp (PCG) 0.88 13 1.08

10/29 AMC Q3 2012 Plum Creek Timber PCL 0.37 11 0.31

10/30 BMO Q1 2013 Archer Daniels Midland Co (ADM) 0.51 3 0.68

10/30 BMO Q1 2013 Automatic Data Processing (ADP.O) 0.62 22 0.61

10/30 BMO Q3 2012 Allergan (AGN) 1.04 25 0.92

10/30 BMO Q3 2012 雅芳(Avon) (AVP) 0.22 16 0.38

10/30 BMO Q1 2013 Cardinal Health (CAH) 0.79 15 0.73

10/30 AMC Q3 2012 CBRE Group (CBG) 0.33 5 0.24

10/30 Q3 2012 康明斯(Cummins) (CMI) 1.89 19 2.35

10/30 AMC Q3 2012 DaVita (DVA) 1.56 13 1.45

10/30 AMC Q2 2013 艺电(Electronic Arts) (EA.O) 0.10 26 0.05

10/30 BMO Q3 2012 Ecolab (ECL) 0.87 16 0.75

10/30 BMO Q3 2012 Entergy Corp (ETR) 2.03 14 3.53