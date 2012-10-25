《台湾报摘》--工商时报10月25日

* 头版头条:

--中共18大召开在即,引起全球关注,最近国际间热钱纷纷进驻香港,引起港元汇率波动,香港金管局近期四度进场干预稳定汇价,短短五日内,已先后投入资金143.61亿,而在热钱涌入的助推下,港股逆市取得"连9红",昨日以21,764点收盘,创今年以来的新高.

* 其他:

--知名彩电TCL集团(000100.SZ)转投资的面板厂华星光电副总裁王国和,近日率领评估小组来台,传出将与华映(2475.TW)洽谈合并细节,这将会是政府松绑陆资投资上限以来,首桩陆资入主的重大投资案.据悉,目前两家面板厂后段模组制造已经展开合作,为后续的合并铺路.

--首宗陆资参股糕饼业,投审会昨日通过LAXTON INVESTMENT LIMITED参股,国内知名凤梨酥业者维格饼家,入股金额达3.6亿台币,取得两成股权.由于LAXTON是由陆资成立的控股公司,官员表示,国内厂商有意打入大陆市场,因此初期先导入陆资,形成策略联盟.

--金管会全力引导寿险资金加入国内长照机制.金管会今日将召开跨部会会议,拟开放寿险业以保险相关事业及专案运用方式,投资长照事业,即最高可持股100%及35%的两种模式,成立长照事业公司或特殊目的公司. (完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.