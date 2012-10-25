《台湾报摘》--工商时报10月25日

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
* 头版头条:
--中共18大召开在即,引起全球关注,最近国际间热钱纷纷进驻香港,引起港元汇率波动,香港金管局近期四度进场干预稳定汇价,短短五日内,已先后投入资金143.61亿,而在热钱涌入的助推下,港股逆市取得"连9红",昨日以21,764点收盘,创今年以来的新高.
* 其他:
--知名彩电TCL集团(000100.SZ)转投资的面板厂华星光电副总裁王国和,近日率领评估小组来台,传出将与华映(2475.TW)洽谈合并细节,这将会是政府松绑陆资投资上限以来,首桩陆资入主的重大投资案.据悉,目前两家面板厂后段模组制造已经展开合作,为后续的合并铺路.
--首宗陆资参股糕饼业,投审会昨日通过LAXTON INVESTMENT LIMITED参股,国内知名凤梨酥业者维格饼家,入股金额达3.6亿台币,取得两成股权.由于LAXTON是由陆资成立的控股公司,官员表示,国内厂商有意打入大陆市场,因此初期先导入陆资,形成策略联盟.
--金管会全力引导寿险资金加入国内长照机制.金管会今日将召开跨部会会议,拟开放寿险业以保险相关事业及专案运用方式,投资长照事业,即最高可持股100%及35%的两种模式,成立长照事业公司或特殊目的公司. (完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--记者 高洁如; 审校 曾祥进
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。