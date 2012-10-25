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亚洲 | 2012年 10月 25日 星期四 08:25 BJT

〔韩国股市〕盘初下滑,现代汽车稍后将公布财报股价跌逾1%

路透首尔10月25日电---韩国股市周四盘初下跌,现代汽车(005380.KS)稍后将公布第三季业绩.

现代汽车盘初下挫1.4%,其已连跌四天.尽管欧美销售上升,但由于投资人质疑该集团扩展产能方面放缓,近来市值已减少近70亿美元.

浦项钢铁(005490.KS)走高0.4%,尽管继标准普尔之后穆迪也调降其评级.

0004GMT,综合股价指数.KS11跌0.27%至1,908.86点.(完)

--编译 张若琪;审校 戴素萍

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