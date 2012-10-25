《台湾报摘》--经济日报10月25日

* 头版头条:

--面对台股成交量低迷之势,财政部下令八大公股行进场护盘,而且必须天天回报买股情况,改变"只护不攻"的策略,以增加攻盘火力.公股行库昨日买超数十亿元权值绩优股,未来可直接投入买股的银弹还有数百亿台币.

* 其他:

--金管会将大刀阔斧重新打造国际板债券市场,柜买中心已呈报方案,最快月底宣布,包括将开放企业海外发行的ECB(可转换公司债)等债券,可同步在台挂牌,并开放在台湾发行人民币计价债券,此举将有助企业筹资,证券商商机也可增加.

--财政部长张盛和昨日在立法院表示,"国安基金要进场就会进场".至于是否已经进场?他则以"不能讲"回应.张盛和的谈话,让市场充满想像空间.

--企业即将可以在台发行人民币债券业务,柜买中心特别找来承销商开会,了解业界意向,包括凯基、元大及富邦等大型券商均表达强烈兴趣,业者并希望投资人可以开立综合外币帐户,以方便投资.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--记者 高洁如; 审校 林高丽

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