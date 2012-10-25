《台湾报摘》--经济日报10月25日

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
* 头版头条:
--面对台股成交量低迷之势,财政部下令八大公股行进场护盘,而且必须天天回报买股情况,改变"只护不攻"的策略,以增加攻盘火力.公股行库昨日买超数十亿元权值绩优股,未来可直接投入买股的银弹还有数百亿台币.
* 其他:
--金管会将大刀阔斧重新打造国际板债券市场,柜买中心已呈报方案,最快月底宣布,包括将开放企业海外发行的ECB(可转换公司债)等债券,可同步在台挂牌,并开放在台湾发行人民币计价债券,此举将有助企业筹资,证券商商机也可增加.
--财政部长张盛和昨日在立法院表示,"国安基金要进场就会进场".至于是否已经进场?他则以"不能讲"回应.张盛和的谈话,让市场充满想像空间.
--企业即将可以在台发行人民币债券业务,柜买中心特别找来承销商开会,了解业界意向,包括凯基、元大及富邦等大型券商均表达强烈兴趣,业者并希望投资人可以开立综合外币帐户,以方便投资.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--记者 高洁如; 审校 林高丽
台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
中国报摘 [PRESS-CN-CMN]
香港报摘/社评/财经评论 [PRESS-HK-CMN]
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。