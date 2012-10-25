〔澳股业绩〕澳新银行下半年获利优于预期,惟坏帐准备升高

路透悉尼10月25日电---澳新银行(澳盛银行,ANZ)(ANZ.AX)获利优于预期,为连续第三年获利创纪录,受惠于削减成本,但坏帐支出增加突显澳洲银行业面临的挑战.

澳洲是少数在全球金融危机期间避开衰退的发达国家,如今因中国经济成长放缓而承受压力.

澳洲"四大银行"--澳新、澳洲国民银行(NAB.AX)、澳洲联邦银行(CBA)(CBA.AX)及Westpac (WBC.AX),2011/12年度合计获利超过250亿美元,仍将创纪录高位.但因经济降温,他们的成长率滑落至三年低位,且坏帐升高.

"坏帐准备呈现明显的上升趋势,这是当前经济环境的产物.没有人希望这在未来发展成更严重的问题," White Funds Management投资长Angus Gluskie表示.

澳新银行盘初股价下跌约0.8%,因投资人的焦点放在净息差下滑且坏帐支出升高.

由于澳洲成长放缓,澳新银行希望到2017年将近三分之一的年度获利来自于亚洲.该行公布下半年基础获利为30.4亿澳元(31.4亿美元),分析师预估为29.5亿澳元,上年同期为28.3亿澳元.

扣除一次性项目、非现金帐目及投资利得或损失,其全年基础获利为创纪录的60.1亿澳元.

澳新银行执行长Michael Smith在声明稿中表示,"财报显示我们的超区域策略持续取得成效,同时澳新银行也在适应速度较低的成长环境.在这种环境下,加强成本和资本的管理益发重要."

亚太约占该行营收的20%.

澳新银行表示,下半年坏帐准备从一年前的5.51亿澳元升至6.86亿澳元.上周澳洲国民银行亦增加坏帐准备.(完)