〔澳股业绩〕澳新银行下半年获利优于预期,惟坏帐准备升高

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--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透悉尼10月25日电---澳新银行(澳盛银行,ANZ)(ANZ.AX)获利优于预期,为连续第三年获利创纪录,受惠于削减成本,但坏帐支出增加突显澳洲银行业面临的挑战.
澳洲是少数在全球金融危机期间避开衰退的发达国家,如今因中国经济成长放缓而承受压力.
澳洲"四大银行"--澳新、澳洲国民银行(NAB.AX)、澳洲联邦银行(CBA)(CBA.AX)及Westpac (WBC.AX),2011/12年度合计获利超过250亿美元,仍将创纪录高位.但因经济降温,他们的成长率滑落至三年低位,且坏帐升高.
"坏帐准备呈现明显的上升趋势,这是当前经济环境的产物.没有人希望这在未来发展成更严重的问题," White Funds Management投资长Angus Gluskie表示.
澳新银行盘初股价下跌约0.8%,因投资人的焦点放在净息差下滑且坏帐支出升高.
由于澳洲成长放缓,澳新银行希望到2017年将近三分之一的年度获利来自于亚洲.该行公布下半年基础获利为30.4亿澳元(31.4亿美元),分析师预估为29.5亿澳元,上年同期为28.3亿澳元.
扣除一次性项目、非现金帐目及投资利得或损失,其全年基础获利为创纪录的60.1亿澳元.
澳新银行执行长Michael Smith在声明稿中表示,"财报显示我们的超区域策略持续取得成效,同时澳新银行也在适应速度较低的成长环境.在这种环境下,加强成本和资本的管理益发重要."
亚太约占该行营收的20%.
澳新银行表示,下半年坏帐准备从一年前的5.51亿澳元升至6.86亿澳元.上周澳洲国民银行亦增加坏帐准备.(完)
--编译 戴素萍;审校 张涛
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。